Ter Stegen und Blaswich Gladbachs Ex-Torhüter können ihre Saison krönen

Aus der Kollegenschaft und der Konkurrenzsituation einst bei Borussia ist eine Freundschaft geworden zwischen Marc-André ter Stegen und Janis Blaswich. Regelmäßig treffen sich beide noch, obwohl der eine lange beim FC Barcelona spielt und der andere nun bei RB Leipzig. In dieser Saison verbindet die beiden Torwart-Kumpels noch etwas: Es ist eine außergewöhnliche Spielzeit für den 31 Jahre alten ter Stegen, geboren in Mönchengladbach, und den 32 Jahre alten Blaswich, geboren in Willich. Und beide haben am Wochenende die Chance, ihre jeweilige Geschichte noch zu krönen.