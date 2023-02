„Deadline Day“ nicht überall entspannt Zahlreiche Ex-Borussen im Wechselfieber

Timothée Kolodziejczak hat in der Liste der größten Gladbacher Fehleinkäufe gute Aussichten auf einen Top-Ten-Platz. In der Rückrunde der Saison 2016/17 kam er nur zweimal zum Einsatz: gegen Schalke in der Bundesliga und auf Schalke in der Europa League. Nach den Stationen Tigres UANL in Mexiko und bei der AS Saint-Etienne in Frankreich landete er Ende Oktober als vereinsloser Profi – beim FC Schalke. Das Intermezzo dürfte noch rätselhafter und erfolgloser enden als bei Borussia. Lediglich im letzten Spiel vor der Winterpause wurde Kolodziejczak eingewechselt, nun wollte ihn Schalke am „Deadline Day“ wieder loswerden. Ohne Erfolg. In anderen Ländern ist das Transferfenster jedoch noch geöffnet.