„Wer das behauptet, hat keine Ahnung oder lügt“ Eberl äußert sich zu seinem viel diskutierten Abschied aus Gladbach

Im Rahmen einer seinerseits tränenreichen Pressekonferenz hatte Eberl erklärt, was er nun im Interview nochmal ausführlich darlegt, ohne die genaue Diagnose preiszugeben. Angesprochen auf das Thema Burnout und Depression, sagt Eberl im Interview: „Sagen wir es so: Es ging in die Richtung. Ich war ausgebrannt, ich war nicht mehr in der Lage, mein Leben in der gewohnten Form weiterzuführen und diesen Job so auszuüben, wie es mir inzwischen wieder möglich ist und Freude macht.“