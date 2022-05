Manager bis Ende Januar : Welchen Anteil Max Eberl an Borussias Schieflage hat

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 11 Bilder Diese Phrasen und Begriffe prägte Max Eberl

Analyse Mönchengladbach Max Eberl hat über Jahre mit guter Arbeit den Aufschwung von Borussia Mönchengladbach möglich gemacht. In der Endzeit seines Schaffens machte der Ex-Sportdirektor allerdings Fehler, die nachwirken - indem er seine eigenen „Leitplanken“ missachtete.

Die Trennung von Trainer Adi Hütter hatte sich angebahnt, aber dann ging es doch überraschend schnell. Da ging es fast ein wenig runter, dass Borussias Ex-Manager Max Eberl sich 104 Tage nach seinem Rückzug erstmals wieder zu Wort meldete. Mit einem offenen Brief, gesendet am vergangenen Donnerstag per E-Mail an das Fanprojekt, trat er auf die Bühne. „Es tut mir leid, dass ich im Januar diese radikale Entscheidung treffen musste. Aber für den Menschen Max Eberl, seine Seele und sein Innenleben war es unumgänglich“, schrieb der 48-Jährige.

Sein Vertrag ruht weiterhin, entgegen einiger Gerüchte um eine baldige Rückkehr ins Fußballgeschäft, hat Eberl in seinem Schreiben weitere Reisen angekündigt. Auf „Senden“ drückte er in einer Woche, die auch noch einmal sein spätes Wirken als Gladbachs Sportdirektor in den Fokus rückte. An der Rückkehr in die Zweistelligkeit nach elf Jahren und am 318-Tage-Trainer Hütter hat Eberl, wie unsere Analyse zeigt, einen Anteil, der selbst mit dem größten Respekt für seine Verdienste kaum kleinzureden ist.

Info Fohlenfutter-Podcast zum Hütter-Aus Im aktuellen Fohlenfutter-Podcast arbeiten Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann den Rücktritt von Adi Hütter auf und sprechen auch über mögliche Nachfolger. Zur neuen Folge rp-online.de/podcasts/fohlenfutter/

Eberl selbst hat mit ausgezeichneter Arbeit seit 2008 dafür gesorgt, dass eine Saison mit 45 Punkten, Platz zehn und zeitweiligem Abstiegskampf als sehr problematisch eingestuft wird. Zwischen 1996 und 2012 holte kein Borussen-Team in der Bundesliga mehr Punkte, von 2012 bis 2021 spielte Borussia immer bis zum Schluss um die internationalen Plätze mit, war einmal sogar die dritte Kraft im Lande, es gab sechsmal Europa, dreimal sogar die Champions League. Gladbach war heimisch in der oberen Tabellenhälfte. Beim nächsten Schritt, möglichst ständig um die Königsklasse mitzuspielen, strauchelte Borussia aber und stürzte ab. Sie wurde den eigenen, unter Eberl erarbeiteten Maßstäben nicht mehr gerecht.

Vor allem auch fußballerisch. Über Jahre hatte Borussia einen Stil entwickelt, der durchaus ein Alleinstellungsmerkmal war. Spielerisch gingen die Gladbacher stets an die Sache heran, doch zuweilen gab es Grenzen. Deswegen wollte Eberl mehr Aktivität, mehr Aggressivität. Damit hatte zum Beispiel Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen und Europa gerockt. Und Marco Rose hatte in der Europa League mit RB Salzburg den BVB und RB Leipzig geärgert mit mutigen Pressingfußball. Das wollte Eberl auch. Mit Rose.

Foto: dpa/Federico Gambarini 12 Bilder Diese Trainer könnten Hütter-Nachfolger bei Borussia werden

Doch damit verließ er zu abrupt die zuvor gesetzten Leitplanken, es war keine organische Entwicklung, sondern eine mit dem Dampfhammer. Rose ist noch mehr darauf, den Gegner zu stressen, Hütter hat wiederum einen etwas rotzigeren Ansatz mit mehr Kampf- und Willenskraft. Mit all dem fremdelten die Borussen, die so gern über den Ballbesitz und Pass-Stafetten ins Spiel kommen. „Ich glaube, dass wir gar nicht so weit weggehen dürfen von der Spielphilosophie, die Gladbach seit Jahren prägt“, sagte Jonas Hofmann zuletzt unserer Redaktion. Eine klare Ansage.

Der Stil-Wandel scheiterte auch, weil der Kader blieb, wie er war. Durch geschickte Transferarbeit hatte Eberl über Jahre immer neuen personellen Input gegeben und damit Reize gesetzt. Das fiel seit 2020 durch Corona und den Wunsch von Trainer Rose, das Team zusammenzuhalten, weg. Was dazu kam, waren Wunschspieler des Trainers wie Hannes Wolf. Im Sinne des Ansatzes, Rose-Fußball zu spielen, war das logisch, doch passte der Rest des Kaders nicht dazu, das ist heute klar.

Weit mehr Umbaumaßnahmen wären nötig gewesen, doch geplante Transfers kamen weder 2020 noch 2021 zustande. So hat auch die zuvor von Eberl immer wieder möglich gemachte Kaderhygiene nicht stattgefunden. Statt vom Zusammenbleiben des Kaders zu profitieren, gab es mehr und mehr sportliche Erbhöfe, die Rose Hütter unbearbeitet übergab; statt des dringend notwendigen Umbruchs gab es personellen Stillstand und der war, das lässt sich rückblickend sagen, nicht stabilisierend, sondern ein Rückschritt.

Keine Bewegung im Kader bedeutete vor allem auch: Nötige Transfereinkünfte gab es nicht. Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass Borussia in Thorgan Hazard einen Verkauf im zweistelligen Millionenbereich verzeichnen konnte. In der Ära Eberl lieferte der stete Fluss des Geldes das Fundament für den Erfolg. Nach dem Erreichen der Champions League um alles in der Welt den Kader zusammenhalten zu wollen, erschien verlockend. Doch aus dem vermeintlichen Statement wurde, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, ein fataler strategischer Fehler.

In zwei Geschäftsjahren mit Umsatzverlusten um die 100 Millionen Euro hat Borussia unter Eberl ein Transfer-Minus von rund 25 Millionen angehäuft. Hinzu kommen die Trainer-Fehlgriffe: Rose und Hütter haben gemeinsam mehr als zehn Millionen Euro Ablöse gekostet, fünf gab es vom BVB im Gegenzug für Rose, verdient haben beide üppig, und nun kam im Rahmen der gütlichen Einigung mit Hütter noch eine Abfindung oben drauf.

Im Februar 2021 hätte Eberl die Chance gehabt, zumindest die Folgen des verfrühten Rose-Abschieds abzumildern. Während die Fans den künftigen BVB-Trainer mit großer Mehrheit freigestellt hätten, wehrte sich Gladbachs Manager partout gegen den Schritt. Mitten im Lockdown unterschätzte Eberl dabei die Signalwirkung seiner Entscheidung. Sieben Spiele in Folge verlor Borussia vor leeren Rängen, verspielte am Ende selbst die Conference League – nach Eberls Aussage die „größte Enttäuschung als Sportdirektor“.