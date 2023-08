Borussias Ex-Kapitän Wie sich Xhaka bei der Rückkehr fühlte, was er über Borussia sagte

Granit Xhaka wechselte nach getaner Arbeit die Seiten. Statt rechts, wo in der Mixed-Zone des Gladbacher Stadions die Journalisten warten, die das Gästeteam betreuen, in diesem Fall Bayer Leverkusen, den neuen Arbeitgeber des Kapitäns der Schweiz, fand er sich links ein, wo die Gladbach-Berichterstatter stehen. Man kennt sich aus vergangener Zeit, in der Xhaka vier Jahre lang Borusse war.