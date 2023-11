Ehemaliger Borusse Wie Bayern-Bezwinger Wentzel im U23-Nationalteam der USA gelandet ist

Es ist kein ganz gewöhnlicher Werdegang eines Spielers, der in einem deutschen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden ist – aber auch kein Einzelfall. Es gibt noch einen weiteren Innenverteidiger aus der Gladbacher Nachwuchsakademie, der in den USA Fußball spielt. Louis Hiepen (23) durchlief die Gladbacher Jugendmannschaften und schaffte es ebenfalls in die U23 der Borussia, ehe er 2020 in die USA ging und seitdem an der Universität von Nevada/Las Vegas (UNLV) für die „Rebels“ spielt, er studiert dort auch.