Ex-Borusse Wieso Ginter mit seinem Wechsel 2022 nach Freiburg alles richtig gemacht hat

Dabei war es für ihn kein Problem, die ihm angedachte Führungsrolle in der Mannschaft von Trainer Christian Streich zu übernehmen: „Ich hatte in Dortmund, in der Nationalmannschaft und gerade in Gladbach auch schon sehr viel Verantwortung und versucht, mich einzubringen.“ Der SC Freiburg bietet Ginter nun die perfekte Symbiose aus Wohlfühlfaktor und sportlicher Herausforderung. „Ich habe mich auch beim BVB und in Gladbach wohlgefühlt, aber Heimat ist noch mal was anderes. Wenn man beim Sportlichen bleibt: Der Verein hat sich wahnsinnig gut entwickelt in den letzten drei Jahren. Bei dieser Entwicklung mitzuhelfen, war ein Ansporn und eine schöne Aufgabe“, sagte Ginter.