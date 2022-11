Von der Randfigur zum Mittelfeld-Chef : Ex-Borusse Bénes spielt beim HSV mittlerweile groß auf

Mönchengladbach Bei Borussia Mönchengladbach hat sich Laszlo Bénes nie nachhaltig durchsetzen können. Seit Sommer spielt der 25-Jährige beim Hamburger SV und kann dort auf eine erfolgreiche Anfangszeit zurückblicken. Besonders in einem Punkt hat der Slowake zugelegt.

Etwas überspitzt könnte man behaupten: Laszlo Bénes hat in seinen ersten vier Monaten beim Hamburger SV mehr erreicht als in den sechs Jahren zuvor bei Borussia Mönchengladbach . Nun ist das natürlich nur die halbe Wahrheit, denn die Zeit bei Borussia hat Bénes geholfen, in Deutschland anzukommen und Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau zu sammeln.

Trotzdem lohnt sich ein Blick auf seine Einsatzzeiten, die verdeutlichen, dass Bénes nun zum ersten Mal in seiner Karriere ein wirklicher Leistungsträger ist. Denn in allen 17 Zweitliga-Partien des HSV stand Bénes in dieser Saison im Kader - bislang ist er fit, in seiner Gladbacher Zeit warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück.