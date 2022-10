U23 spielt gegen Köln II : Polanski weiß um die Bedeutung des kleinen Derbys

Mönchengladbach Borussias Ex-Profi und jetziger U23-Trainer Eugen Polanski steht vor dem ersten Duell mit der U21 des 1. FC Köln. Als Spieler blieb es ihm zwar verwehrt, aktiv an einem Derby beteiligt zu sein, trotzdem ist ihm die Besonderheit dieser Partie bewusst.

Noch nicht einmal drei Wochen ist es her, dass der 1. FC Köln in der Bundesliga zum rheinischen Derby im Borussia-Park zu Gast war. Nach zuvor drei Derbypleiten in Folge revanchierten sich die Borussen bei den Kölnern mit einem klaren 5:2. Gegen ein ähnliches Ergebnis hätte wohl auch Borussias U23 nichts einzuwenden, für die es am Sonntag im kleinen Derby zur U21 des 1. FC Köln geht.

Seit Mittwoch bereitet Trainer Eugen Polanski seine Mannschaft auf Köln vor. Dessen Zweitvertretung ist zurzeit etwas außer Form, hat die vergangenen drei Spiele verloren. Nach der 1:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen am vergangenen Wochenende ist der 1. FC auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht. Nimmt man das abgebrochene Spiel gegen Aachen dazu – das ziemlich sicher mit 2:0 für Borussia gewertet wird – steht Borussia vier Punkte vor dem Lokalkonkurrenten.

Abgesehen von der Tabellenkonstellation ist das Duell zwischen Mönchengladbach und Köln immer ein spezielles. Das zeigte nicht zuletzt die Rudelbildung inklusive zwei Roter Karten beim U19-Rheinderby vor wenigen Wochen. „Ich glaube schon, dass der ein oder andere definitiv speziell über Köln denkt“, sagt auch U23-Trainer Polanski, der die rein sportliche Bedeutung nicht höher hängen will als die der anderen Spiele: „Wenn man Gladbacher ist, will man unbedingt gegen Köln gewinnen – genauso will Köln unbedingt gegen uns gewinnen. Für mich als Trainer ist es aber einfach das nächste Spiel, was ich gewinnen will. Es gibt nicht mehr als drei Punkte. Tief im Inneren – als Gladbach-Fan – ist es natürlich was Besonderes.“

Polanski weiß ganz genau, was es bedeutet, das Borussia-Trikot zu tragen. 1994 kam Polanski von Concordia Viersen zur Borussia, spielte zehn Jahre in den Jugendteams der Fohlen und stand im Anschluss noch vier Jahre im Profikader der Borussia, bevor es für ihn zum FC Getafe weiterging. 54-mal lief Polanski für die Borussen-Profis auf – bei einem Rheinderby stand er allerdings nicht auf dem Platz.

Von 2004 bis 2008 gab es das Duell mit Köln nur viermal – zweimal in der Ersten und zweimal in der Zweiten Bundesliga. Bei den Duellen in der Saison 2005/06 stand Polanski nicht im Kader – obwohl er mit 21 Einsätzen durchaus ein fester Bestandteil des Teams war. In der Zweitligasaison 2007/08 kam Polanski nur noch neunmal zum Einsatz, die Derbys beobachtete er von der Bank aus. Trotzdem weiß der ehemalige Mittelfeldspieler natürlich, was rund um ein Derby in der Profimannschaft passiert.

„Auf der Profiebene war es schon nochmal spezieller. Es ist medial ein bisschen aufgebauscht, und wenn man in Gladbach fußballerisch groß geworden ist, kriegt man die Fankultur mit und will es dementsprechend für die Fans gewinnen“, sagt Polanski, der in den vergangenen Jahren eine Veränderung der Atmosphäre wahrgenommen hat: „Ich glaube, dass man mittlerweile sagt: Rivalität ja, aber nicht mehr dieser Hassgedanke. Dabei sollten wir es glaube ich belassen.“