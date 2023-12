„Die Tabelle ist die Realität“ Wie Eugen Polanski den Absturz der Gladbacher U23 erklärt

Vor einem Jahr sah die Welt bei Borussias U23 noch ganz anders aus. Am 10. Dezember hatte die Gladbacher Reserve den 1. FC Düren mit 5:0 in die Schranken gewiesen und war auf den zweiten Platz der Regionalliga West geklettert – vorbei am Wuppertaler SV. Eben gegen diesen WSV spielte das Team von Trainer Eugen Polanski am vergangenen Samstag. Das Ergebnis zeigt die Unterschiede zum vergangenen Jahr ziemlich gut auf. Borussia lag im Grenzlandstadion bereits zur Pause mit 0:3 hinten und verlor am Ende 0:4. Statt Platz zwei heißt die Realität zur Winterpause in dieser Saison Platz 14, punktgleich mit dem SC Wiedenbrück auf dem ersten Abstiegsplatz.