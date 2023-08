Gladbachs U23 Wie Polanski die Defensiv-Probleme lösen will

Entsprechend steht auch nicht fest, ob der Angreifer für das Spiel gegen den SV Rödinghausen am Samstag (14 Uhr) infrage kommt. Rödinghausen gehört für Polanski zu den aussichtsreichsten Aufstiegskandidaten. „Es ist eine erfahrene Truppe, der Trainer arbeitet schon lange mit ihnen zusammen. Die wissen, was sie machen und was sie nicht machen dürfen, und sind sehr strukturiert. Wir müssen uns aber erst mal auf uns konzentrieren und unsere Basis finden“, sagt Polanski, der in Rödinghausen weiterhin auf Michel Lieder verzichten muss, der Einsatz von Jacob Italiano und Ibrahim Digberekou ist fraglich.