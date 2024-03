Borussias U23 vor wichtigem Duell Polanski hat „größte Hochachtung“ vor Wegberg-Beeck

Mönchengladbach · Der FC Wegberg-Beeck spielt in der Nähe von Mönchengladbach und ist in der Jugend ein Partnerverein Borussias. Doch das Duell in der Regionalliga West am Samstag ist aus anderen Gründen hochbrisant. U23-Trainer Eugen Polanski sagt: „Es muss unser Anspruch sein, Wegberg zu schlagen.“

01.03.2024 , 17:02 Uhr

Eugen Polanski kämpft mit der U23 von Borussia Mönchengladbach um den Klassenerhalt. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Von Niklas Bien