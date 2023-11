Lob von Eugen Polanski Warum Stürmer-Talent Fukuda Borussias U23 vorne gut tut

Am vergangenen Samstag hielt diese Serie auch gegen Aufsteiger FC Gütersloh. Nach einer wilden Anfangsphase, in der Gütersloh nach zwei Minuten in Führung ging, Borussia die Partie nach acht Minuten auf 2:1 gedreht und der Gastgeber in der 16. Minute zum 2:2 ausgeglichen hatte, beruhigte sich das Spiel. Es blieb beim 2:2 und einer Punkteteilung, die Polanski gerne mitnahm.