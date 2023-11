Borussias U23-Trainer Eugen Polanski erklärt Absage an den VfL Osnabrück

Dass Polanski das Zeug hat, im Profibereich zu landen, daran glauben die Verantwortlichen bei Borussia schon lange. Der heutige Sportchef Roland Virkus pries ihn bereits vor zwei Jahren, damals noch in seiner Funktion als Nachwuchsdirektor, als „großes Trainer-Talent“. Doch im Grunde müssen Virkus und Co. hoffen, dass sich so schnell keine Tür öffnet für Polanski bei Gladbachs Profis, mit dem Antritt von Gerardo Seoane soll wieder Kontinuität einkehren auf der Trainerposition. Die gibt es nun vorerst auch in der U23, der Polanski erhalten bleibt.