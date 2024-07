Borussias Start im Trainingslager Gladbachs Fans sehen drei Rückkehrer und Torhüter mit Rucksack

Als Borussias Mannschaftsbus um 10.12 Uhr am Sportplatz am Birkenmoos vorfuhr, wurde er bereits von mehreren Hundert Gladbach-Fans auf der Anlage des FC Rottach-Egern erwartet. Dabei legte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane am Samstagvormittag einen Frühstart hin. Rund 20 Minuten vor dem eigentlichen Start des ersten Trainings am Tegernsee stiegen die Spieler aus dem Bus, manche waren gar zuvor schon mit dem Fahrrad am Platz angekommen – es konnte nicht früh genug losgehen im elften Trainingslager, das Borussia in Rottach-Egern absolviert.