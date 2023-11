Länderspiele Erst ein Borusse hat das EM-Ticket gelöst – Reitz hofft auf U21-Debüt

Nico Elvedi (Schweiz) Wöbers Abwehrkollege wäre wohl ebenfalls schon qualifiziert, aber die Ereignisse im Nahen Osten haben in der Schweizer Gruppe für Spielabsagen gesorgt im Oktober. Israel muss in der laufenden Abstellungsperiode also zwei Partien nachholen, die erste gegen den Kosovo ging verloren, sodass Elvedi und der Schweiz am Mittwochabend ein Sieg am Mittwoch das EM-Ticket gebracht hätte. Doch die Schweiz verspielte kurz vor Schluss eine 1:0-Führung, Elvedi kam nicht zum Einsatz. Am Samstag ist der Kosovo in Basel zu Gast, besonders für den Ex-Borussen Granit Xhaka wird das ein besonderes Aufeinandertreffen. Spätestens dann sollte die Schweiz einen Showdown im letzten Qualispiel am Dienstag in Rumänien vermeiden.