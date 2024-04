Erst ein Sieg in dieser Saison Borussias Auswärtsschwäche und das Gesetz der Elf

Zwei Jahre, seit ihr zum letzten Mal zwei Bundesligasiege in Folge gelungen sind, hat Borussia zuletzt vollgemacht. Ganz so selten sind Auswärtssiege nicht, aber seit nun fast genau zwei Jahren – seit einem 2:0 bei der SpVgg Greuther Fürth am 9. April 2022 – hat Gladbach in der Fremde lediglich zwei Spiele gewonnen: am 28. Januar 2023 mit 4:1 bei der TSG Hoffenheim (4:1) und am 30. September 2023 beim VfL Bochum (3:1).