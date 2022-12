Rückblick 2022 Das waren für unsere Borussia-Reporter die größten Enttäuschungen des Jahres

Das Pokal-Aus in Hannover Die Konkurrenz lieferte die Vorlage: Bayer Leverkusen war bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2021/22 ausgeschieden, just an dem Tag, an dem Gladbach die Bayern mit 5:0 aus dem Wettbewerb schoss. Und dann blieb im Achtelfinale auch noch Borussia Dortmund hängen. Vieles schien möglich für die Gladbacher, als sie am Tag darauf beim Zweitligisten Hannover 96 ihr Achtelfinale auszutragen hatten. Doch dann enttäuschten die Borussen am 19. Januar 2022 auf ganzer Linie und gingen bei den Niedersachsen mit 0:3 unter.