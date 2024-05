Im letzten Heimspiel Wie Tony Jantschke und Patrick Herrmann ihren Abschied vom Borussia-Park erlebten

„Ich hätte sicherlich gern noch ein Tor gemacht, aber es war auch so ein tolles Gefühl. Das letzte Mal vor heimischem Publikum – es war schön. Beim Warmmachen hat es angefangen, dann so viele Augenblicke, die man erstmal verdauen muss“, gab Herrmann Einblick in sein Seelenleben. Dass er am Ende noch mitten unter den Fans stand, genoss er sichtlich. „Es ist schön, es nochmal zu genießen, es sind viele Erinnerungen, die bleiben werden“, sagte er.