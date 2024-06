Schweizer Erfolg bringt mehr Geld Wie Borussia finanziell von den EM-Teilnehmern profitiert

Ebenso gibt es noch etwas für die Spieler, die 2020/21 and 2022/23 an der Nations League teilgenommen haben – und zu diesem Zeitpunkt in Gladbach unter Vertrag standen. Das trifft unter anderem auf Jonas Hofmann, Yann Sommer, Breel Embolo und Matthias Ginter zu. Dort soll es für jeden Spieler, der dem Kader angehörte, in der Endabrechnung etwa 3600 Euro pro Spiel geben.