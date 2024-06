Gladbachs EM-Experte Kramer verteidigt Havertz und lobt Kleindienst

Kaum hat das Turnier begonnen, da neigt sich die Gruppenphase der Europameisterschaft in Deutschland schon dem Ende zu. Für Christoph Kramer ist es eine besonders intensive Zeit, ist er als ZDF-Experte doch im Schnitt jeden zweiten Tag auf Sendung. Und selbst wenn er mal frei hat, ist er hautnah dabei. So verriet Kramer in der neuen Folge des „Copa TS“-Podcasts von Moderator Tommi Schmitt, dass er bei den deutschen Spielen gegen Ungarn und am Sonntag gegen die Schweiz jeweils auf der Tribüne neben Jogi Löw gesessen habe, dem Ex-Bundestrainer, mit dem Gladbachs Mittelfeldspieler 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.