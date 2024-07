Gladbachs Transferkandidat Elvedi ist im Stand-by-Modus und hat sich etwas vorgenommen

Nico Elvedi ist wieder da. Nicht jeder hat damit gerechnet, dass der Schweizer nach der Europameisterschaft wieder in Gladbach auftauchen würde, eher schon damit, dass er bei einem anderen Klub starten würde mit einer, wie es im Fußball so schön heißt, „neuen Herausforderung“. Die kann sich Elvedi, seit neun Jahren in Gladbach, durchaus auch vorstellen, da ist er ehrlich, „wenn etwas kommt, höre ich es mir an“, gab der 27-Jährige im Trainingslager der Borussen in Rottach-Egern zu.