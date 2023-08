Borussias Personal zum Wochenstart Elvedi unverändert im Training – Fraulo-Wechsel in der Warteschleife

Die Mehrheit der 19 Feldspieler verschwand nach rund 70 Minuten wieder in der Kabine. Darunter war auch Ko Itakura, der in Augsburg mit Krämpfen ausgewechselt wurde, Julian Weigl hat ein hartes Foul in der Schlussphase ebenfalls gut überstanden. Dafür ließen sich Luca Netz (leichte muskuläre Probleme) und Grant-Leon Ranos (Erkältung) nicht draußen blicken.