1:1 in Frankfurt So haben Gladbachs Wackelkandidaten das Spiel überstanden

Ngoumou hatte es ihm mit seiner guten Leistung und dem Premierentor gegen Wolfsburg in der Vorwoche nicht so leichtgemacht, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Und nach seiner Einwechslung in Frankfurt bestätigte Ngoumou seinen Trainer ein wenig. „Es war für ihn als Offensivspieler nicht so einfach, weil wir viel verteidigen mussten. Das ist jetzt nicht seine größte Stärke. Da konnte er sein Tempo nicht so einbringen“, sagte Farke, zeigte sich aber nachsichtig mit seinem „Projekt“-Spieler: „Ich versuche, immer eine gute Balance zu finden: Nach der letzten Leistung habe ich nicht auf dem Tisch getanzt und bin jetzt weit davon entfernt, den Stab über ihn zu brechen.“ Zeitweise musste Ngoumou ganz links in einer Art Sechserkette agieren, als die Eintracht besonders drückte.