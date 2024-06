Elvedi und Wöber Borussias EM-Fahrer tanken Selbstvertrauen

Im letzten Test vor der EM könnte Elvedi nun am Samstag in St. Gallen auf zwei Teamkollegen treffen, die am Dienstagabend ebenfalls einen Testspielsieg schafften. Denn Österreich, das in wenigen Tagen abschließend gegen die Schweiz testet, behielt in Wien gegen Serbien mit 2:1 die Oberhand. Rechtsverteidiger Stefan Lainer kam dabei nicht zum Einsatz, dafür Max Wöber in der Innenverteidigung von Trainer Ralf Rangnick.