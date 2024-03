Wieder drei Gegentore gegen Köln Seoane hat in der Abwehr alle Optionen – die Defensivprobleme bleiben

Mönchengladbach · Vor dem Derby standen Borussia alle sechs Innenverteidiger zur Verfügung, zudem verteidigte die Mannschaft aktiver als noch nach so manchen Führungen in der Hinrunde. Und trotzdem ging der Plan nicht auf. Welche Probleme ungelöst sind – und was sich in Saarbrücken personell ändern könnte.

10.03.2024 , 10:51 Uhr

