Elvedi und Itakura Duo gesetzt – aber Borussias Innenverteidigung bleibt eine Baustelle

Wäre es nach der PSV Eindhoven gegangen, hätte sich der japanische Verteidiger Ko Itakura am Samstag über einen 2:0-Sieg freuen dürfen. Und dabei auch noch über ein Tor eines Mannes, mit dem er dann gemeinsam gehabt hätte, ein Ex-Borusse zu sein. Luuk de Jong, einst unerfüllter Top-Transfer der Gladbacher, erzielte der zweite Tor gegen NEC Nijmegen. Des Weiteren dürfte sich Ko Itakura über die Tabellenführung in der Eredivisie und auf ein Champions-League-Spiel am Dienstag auf höchster Ebene freuen: Die PSV tritt am Dienstag bei Juventus Turin an.