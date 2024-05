Für die EM in Deutschland Elvedi und vier Ex-Borussen stehen im vorläufigen Kader der Schweiz

Ohne Jonas Omlin, dafür aber mit Nico Elvedi wird die Schweizer Nationalmannschaft in die konkrete Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Deutschland starten. Borussias Verteidiger wurde von Cheftrainer Murat Yakin in den vorläufigen Kader für das Vorbereitungs-Camp berufen, der endgültige Kader der „Nati“ wird erst am 7. Juni bekanntgegeben. 38 Profis sind zunächst einmal nominiert worden, nur 26 können an der EM teilnehmen.