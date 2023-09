DIe Lage bei Borussia vor Leipzig So äußert sich Seoane zu Elvedi, Cvancara und zwei Rückkehrern

Mönchengladbach · Borussias Trainer Gerardo Seoane hat für die Partie am Samstag gegen RB Leipzig wieder einige Startelf-Optionen mehr. Das liegt zum einen an einer Vertragsverlängerung, zum anderen aber an der guten Trainingswoche zweier Langzeitverletzter. Was Seoane zu den einzelnen Personalien sagte.

21.09.2023, 15:12 Uhr