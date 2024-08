Zeit für die Saisontipps Borussias Baustellen – und wie die Mannschaft damit umgeht

Haben Sie auch schon den Ausgang der kommenden Saison getippt? Ich bin zumindest in den vergangenen Tagen wieder eingeladen worden, an einer privaten Tipprunde teilzunehmen. Dann kommt wieder die Zeit der messerscharfen Analysen, um jetzt bereits das Endklassement für den nächsten Mai vorauszusagen: Wer hat wie eingekauft, welches Team hat einen überzeugenden Ansatz, wo wirkt der Plan noch nicht so ausgereift? Solche Fragen dürfte sich jeder Saison-Tipper nun auch zu Borussia Mönchengladbach stellen. Jene, die etwas pessimistischer an die Sache herangehen, werden wohl vor allem ein Argument ins Feld führen. Doch dazu gleich mehr – zunächst mal ein Überblick, was Sie diese Woche erwartet: