Borussen in der EM-Qualifikation Nico Elvedi jubelt über sein 1:1, Grant-Leon Ranos nicht

Ein Unentschieden hat an sich keine Gewinner und keine Verlierer. Eingebettet in eine EM-Qualifikation, kann es aber sowohl für Sieger als auch für Verlierer sorgen. Wie jetzt bei zwei Borussen, Nico Elvedi und Grant-Leon Ranos. Beide spielten am Samstag 1:1, dem Schweizer brachte das jedoch das EM-Ticket für 2024 ein, Ranos hingegen verpasste mit Armenien die Turnier-Teilnahme. In beiden Fällen sorgten andere Teams für klare Verhältnisse.