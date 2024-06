Ein fast vergessener Wettbewerb Gladbachs einzige Teilnahme am Intertoto-Cup begann kurios

Die Premiere ging gründlich in die Hose. 0:4 verlor Borussia am 30. Juni 1984 ihr erstes Spiel im Intertoto-Cup beim dänischen Vertreter Lyngby BK, alles andere als ein guter Start in den Wettbewerb, an dem Borussia vor 40 Jahren zum ersten und letztlich auch einzigen Mal teilnahm. Doch in den folgenden Sommerwochen sollte es für das Team von Trainer Jupp Heynckes zumindest etwas besser laufen.