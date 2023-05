Fernsehgeld-Minus erheblich Gladbach darf sich über weitere Sommer-Million freuen

Der Absturz in der TV-Tabelle trifft Borussia hart: Vor der Saison war sie Fünfter in der Fünf-Jahres-Wertung, die maßgeblich ist für einen Großteil der verteilten Gelder, jetzt ist sie Neunter. Köln noch überholt zu haben, verringert immerhin die Hypothek zum Start in die neue Spielzeit. Ein sportlicher Turnaround in der neuen Saison wäre jedoch auch aus finanziellen Gründen wichtig. Immerhin: Dass die TV-Tabelle zur Grundlage wird, um einen dreistelligen Millionenbetrag an die Klubs zu verteilen, hat sich mit Aus für einen möglichen DFL-Investor in dieser Woche erledigt.