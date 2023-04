Am 22. April 1978 Ein halbes Dutzend beim Vorspiel der 12:0-Sieg-Niederlage

Was Borussia in dieser Saison noch nicht geschafft hat: zwei Siege in Folge. Dabei wird es auch nach dem Spiel am Sonntag (19.30 Uhr, Dazn) gegen Union Berlin bleiben, gab es doch zuletzt bei Eintracht Frankfurt ein 1:1. Doch war es das vierte Spiel am Stück ohne Niederlage immerhin, auch wenn nur eines gewonnen wurde. Dass schon eine kleine Siegesserie der Saison zum aktuellen Zeitpunkt womöglich einen ganz anderen Anstrich geben würde, zeigt die Tabellensituation: Nur vier Punkte sind es bis Rang neun, also bis zur Einstelligkeit, und sechs bis Rang sieben, dem womöglich ersten, der nach Europa führt.