Weisweilers Fohlenelf Ein historisches Foto zeigt den Borussen, worauf es ankommt

Rocco Reitz ist sichtlich zufrieden, er lächelt in die Kamera und setzt seine Signatur unter seinen erneuerten Vertrag, der ihn bis 2028 an Borussia Mönchengladbach bindet. Reitz ist das Vorzeige-Fohlen der Gegenwart, er hat früher als Fan in der Nordkurve gestanden, hat alle Jugendteams Borussias durchlaufen, ist nun Profi – und als solcher eine der positiven Erscheinungen dieser Saison voller Wankelmut.