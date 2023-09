Seit 2004 Borussias Eigengewächse aus dem Fohlenstall

Jordan Beyer (25.08.2018)

„Leider“, sagte Jordan Beyer, so müsse man es ausdrücken, habe ihm die schwierige Situation weitergeholfen. In der Saison 2017/2018 steckte die Gladbacher U19 lange im Abstiegskampf, mit Beyer als Vertreter des jüngeren Jahrgangs gelang spät der Klassenerhalt. In dieser Zeit spielte der gebürtige Kempener mit dem Nachwuchs das Halbfinale des DFB-Juniorenpokals und saß erstmals bei den Profis in der Bundesliga auf der Bank. Im Sommer 2018 ging die Tür zum Debüt dann ganz weit auf, als sich Zugang Michael Lang verletzte. Im Pokal, beim Rekordsieg gegen den BSC Hastedt, war es so weit: Beyer machte sein erstes Profispiel beim 11:1. Eine Woche später endete auch sein Bundesligadebüt gegen Bayer Leverkusen mit einem Sieg. Das Zu-Null beim 2:0 rettete Rechtsverteidiger Beyer selbst mit einem herausragenden Block. Nach einem Leih-Halbjahr beim Hamburger SV in der 2. Liga kehrte er im Sommer 2020 zurück zur Borussia und wurde unter Adi Hütter zum Stammspieler in der Dreierkette. Unter Daniel Farke sah aber keine Perspektive und ließ sich an den FC Burnley in die zweite englische Liga ausleihen. Nach Burnleys wechselte Bayer fix auf die Insel für 15 Millionen Euro.