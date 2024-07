Gladbachs Test im Trainingslager Warum Borussias Spiel gegen Holstein Kiel eine historische Dimension hat

Einige Tore sind größer als andere, sie haben mehr Relevanz, manche sind sogar sinnstiftend für eine Vereins-Geschichte. Ein solches Tor erzielte am 5. Juni 1965 Egon Milder für Borussia Mönchengladbach. Der Gegner an jenem Tag in der Relegation zur Bundesliga war Holstein Kiel, damals zum ersten und zugleich vorletzten Mal Gegner der Gladbacher. Das Rückspiel zwei Wochen später gewann Kiel 4:2.