Nächste DFB-Urteile Borussia muss mit erneutem Strafenrekord rechnen

In dieser Saison wurden gegen den Verein inzwischen Strafen in Höhe von 176.900 Euro verhängt. 2022/23 kam die Rekordsumme von 211.750 Euro zusammen. Berücksichtigt man, dass es unter anderem noch keine Urteile zu größeren Pyro-Aktionen beim DFB-Pokal-Spiel in Saarbrücken oder beim Auswärtsspiel in Bremen gibt, könnte dies noch übertroffen werden. Vergangene Saison ging es um insgesamt sechs Spiele, nun sind es bereits neun.