Borussias neue Achse Omlin, Weigl und Hofmann sind Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft

Borussias Outfit für die neue Saison ist da, es orientiert sich an großen Zeiten in den 1970er Jahren. Gladbach holte Titel in Serie und war ständig auf Europa-Tour damals. Ansprüche, von denen die aktuelle Mannschaft weit entfernt ist – und die auch nicht mehr realistisch sind. Dennoch: Borussia ist ein stolzer Klub, der Ambitionen haben sollte. Dazu braucht es ein Team, in dem es Spieler gibt, die vorangehen, Männer, die Hoffnung machen, dem Mittelmaß der vergangenen zwei Spielzeiten wieder zu entfliehen. Nach und nach gingen in den vergangenen Spielzeiten die Köpfe des Teams verloren, zuletzt Kapitän Lars Stindl. Gladbach braucht eine neue Führungsstruktur. Drei Borussen sind für Chefrollen im Fokus.