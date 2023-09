Neue Option für den Trainer Doppelspitze Cvancara/Jordan - was Seoane dazu sagt

Nun steht Sonntag ein ganz anderes Spiel an beim Aufsteiger Darmstadt 98. Eines, in dem Borussia weit dominanter auftreten muss als gegen die Bayern, eines, in dem sie klarer Favorit ist, mit dem Auftrag zu siegen. Und warum nicht in so einem Spiel mal den Gegner beeindrucken mit ganz viel Wucht - in Form einer Doppelspitze Cvancara/Jordan? Die Variante klingt cool, sie hätte was.