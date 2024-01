Borussias Doppeltorschütze Hack macht gegen Stuttgart den nächsten Entwicklungsschritt

Zu einem perfekten Abend fehlte Robin Hack nur noch ein letzter gelungener Abschluss. Den gab es jedoch nicht, als er in der 82. Minute auf Stuttgarts Torwart Alexander Nübel zulief. „Ich wollte den Ball eigentlich auf Nathan Ngoumou rüberspielen, doch mein letzter Ballkontakt war nicht gut, und dann bin ich ein bisschen hektisch geworden“, sagte Hack in einem seiner zahlreichen Interviews nach Schlusspfiff. So spitzelte er den Ball mit der Pike zwar an Nübel vorbei, aber eben auch am Tor. So wurde es nichts mit einem Hattrick für den 25-Jährigen. „Das wäre natürlich schön gewesen, doch lieber hätte ich den Ball zu Nathan gespielt. Ich habe mich auch schon bei ihm entschuldigt“, sagte Hack – der aber auch als Doppelpacker der Mann des Tages war beim Gladbacher 3:1-Sieg gegen den VfB.