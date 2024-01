Erstes Pflichtspiel 2024 gegen Stuttgart Welche Punkte Borussias Auftakt so wichtig machen

Noch kann kein Hinrundenfazit gezogen werden, die Partie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr) schließt die erste Saisonhälfte erst ab. Das Heimspiel gegen den VfB wird ein erster Fingerzeig sein, ob die Borussen in der Lage sein werden, eine erfolgreichere Rückrunde zu spielen. Es steht gleich viel auf dem Spiel, ein Erfolg gegen Stuttgart würde aus vielerlei Gründen eine große Bedeutung haben. Diese Ziele kann Gladbach mit dem Spiel am Sonntag verbinden.