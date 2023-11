Ansichten des Borussia-Trainers Diese Jobs hält Seoane für besonders kompliziert

Borussia ist dabei, sich in der Saison einzugrooven. Die Ideen von Trainer Gerardo Seoane kommen mehr und mehr in den Köpfen der Spieler und somit auf dem Platz an. Einen Härtetest für das neue Konstrukt ist das Spiel am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr). Doch längst ist da der Blick nach vorn auf die nächsten Schritte der Weiterentwicklung des Kaders.