Nationen-WGs und Torjäger-Buden Diese Borussia-Profis teilen sich im Trainingslager ein Zimmer

René Flägel wird Borussia in Kürze verlassen. Im Trainingslager ist der Team-Manager der Gladbacher aber noch dabei, zusammen mit seinem Nachfolger Yannick Langesberg, der sich einarbeitet in den Tagen am Tegernsee. Zu den Aufgaben der Team-Manager gehört die Verteilung der mitgereisten Profis auf die Zimmer.