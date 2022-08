Borussias Kaderplanung : Die WM beeinflusst Gladbachs Transfersituation

Mönchengladbach Borussias Manager Roland Virkus bastelt noch am Kader. Der erste Saisonteil endet schon Mitte November wegen der Weltmeisterschaft in Katar. Das hat für Spieler und Klubs Konsequenzen in Sachen Transfers.