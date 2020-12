Kostenpflichtiger Inhalt: Die sportliche Bilanz am Jahresende : Relativ frohe Weihnachten für Borussia

Foto: dpa/Tom Weller 18 Bilder Elversberg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Analyse Mönchengladbach Erst zum dritten Mal seit 1986 überwintern die Fohlen in drei Wettbewerben. Das Weiterkommen in der Champions League ist historisch, der DFB-Pokal beginnt so richtig in der nächsten Runde. Aufholen muss Borussia im neuen Jahr in der Liga.