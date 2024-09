Konés Vorgänger Wie sehr lohnte sich der nächste Schritt für Borussias teuerste Verkäufe?

Manu Koné ist es erst einmal gut ergangen in den Tagen seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zur AS Rom. Kaum war er aus dem Flieger gestiegen, stieg er schon wieder ein und feierte kurz darauf sein Debüt beim 0:0 bei Juventus Turin. Direkt danach ging es zur französischen Nationalmannschaft, für die Koné bei einer Niederlage gegen seine neue Wahlheimat Italien eingewechselt wurde und drei Tage später beim Sieg gegen Belgien in der Startelf stand.