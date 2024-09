Musikalisches Programm im Borussia-Park „Die Seele brennt“ feiert Comeback an prominenter Stelle

Für welche Momente „Die Seele brennt“ am geeignetsten ist, darüber gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. An einem Ende des Spektrums wird der Standpunkt vertreten, dass das Lied nur bei besonderen Anlässen gespielt werden soll, am anderen Ende gilt das, was Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz bereits 2019 unserer Redaktion sagte: „Für mich ist jeder Spieltag eben ein besonderer Moment.“