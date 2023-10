Unsere Serie im Überblick Borussias Transfer-Sommer von 1 bis 10 – die Neuen und ihr Einfluss

Borussia Mönchengladbach hat im Sommer den größten Kaderumbruch seit dem letzten Bundesliga-Abstieg vor 16 Jahren vollzogen. Ganz so dramatisch war die sportliche Entwicklung zwar nicht, die Umbaumaßnahmen waren aber überfällig. Wir haben zuletzt analysiert, wie bei den acht Neuen der Start verlaufen ist, welche Rolle sie bislang spielen und mit welchen Perspektiven sie in den nächsten Wochen gehen. Hier sind noch einmal alle Texte in der Übersicht, um zu stöbern und ein Urteil zu fällen: Wie gut war die abgelaufene Transferperiode bei Borussia?