Borussias Offensiv-Quartett Plea, Stöger, Honorat, Kleindienst – die neuen „Fantastischen Vier“?

Analyse | Mönchengladbach/Bochum · Alassane Plea, Kevin Stöger, Franck Honorat und Tim Kleindienst bilden ein Quartett, vor dem jeder Gegner in der Bundesliga Respekt haben muss. Was sie so wichtig macht für Borussia Mönchengladbach – und warum sie zumindest diese Saison eine gewisse Nachhaltigkeit versprechen.

02.09.2024 , 15:13 Uhr

Borussias Offensiv-Quartett: (v.l.) Kevin Stöger, Tim Kleindienst, Franck Honorat und Alassane Plea. Foto: IMAGO/Team 2/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia